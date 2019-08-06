2019-08-06T16:54:56+03:00
Происшествия

В Вологодской области мошенники требуют заменить электросчетчики

А потом их владельцы получают штрафы
Иван Чухнин
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В районах Вологодской области активизировались мошенники, представляющиеся электриками. Они продают по завышенным ценам счетчики и автоматические выключатели.

Такие случаи зарегистрированы в Сокольском, Кирилловском, Вологодском, Грязовецком, Междуреченском и Сямженском районах.

они получают доступ к действующим счетчикам, а затем заявляют о необходимости его поменять.

При этом они сообщают, что владельцу грозят штраф, если он откажется от замены.

За счетчик и его установку электрики берут от 5 до 8 тысяч рублей.

При этом прибор можно легко купить в магазине за 700—1500 рублей. А работы стоят 600- 2000 рублей.

Криминал состоит в том, что во время официальной проверки счетчика потребитель получит штраф за несанкционированную замену прибора учета.

Ведь самозванцы без уведомления сетевой организации срывают пломбы. А это будет расцениваться как воровство электричества.

Как сообщает прерсс-служба МРСК Северо-Запада, при появлении активных электриков необходимо попросить у них удостоверения.

Лучше всего взять тайм-аут и уточнить - нужно ли менять счетчик, позвонив по телефонам:

8−800−333−02−52 (горячая линия МРСК Северо-Запада)

8 (8172) 76-86-01 (телефон доверия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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