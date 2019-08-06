Череповчанина судили за финансирование терроризма
Выездное заседание Московского окружного военного суда состоялось в Череповце.
Там судили мужчину - 26-летнего Шахбоза Очилова.
Расследование уголовного дела шло по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Как выяснилось, Очилов - приверженец радикальных течений ислама. И он, находясь в Череповце, направил свои деньги для покупки оружия и боеприпасов на счет международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра", деятельность которой в РФ запрещена. Сейчас она действует в Сирийской Арабской Республике.
Информация о незаконном переводе попала следователям Управления ФСБ по Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело.
Суд счел доказательства вины Шахбоза убедительными.
Мужчине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU