Молодой водитель съел водительские права

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-06T15:25:56+03:00

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В Череповце полиция задержала в Зашекснинском районе пьяного водителя.

Полицейские увидели нетрезвую парочку, которая села в автомобиль «Мазда» и отправилась на нем в сторону улицы Монт-Клер.

Доехать нетрезвый водитель смог лишь до ближайшего перекрёстка.

Остановившие авто сотрудники ГИБДД почувствовали запах спиртного, исходивший из салона.

За рулём находился молодой человек 1993 года рождения. По требованию инспектора он предоставил водительское удостоверение и документы на машину.

Затем в патрульном автомобиле он повел себя довольно странно. Во время проверки по базам данных мужчина забрал свои водительские права и положил их в карман. Затем попытался съесть их.

До конца задуманное он не смог довести, поэтому спрятал документ в нижнем белье.

В итоге от медосвидетельствования водитель отказался. «Мазду» эвакуировали на штраф-стоянку. А на водителя составлен протокол.

В отношении нарушителя был составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU