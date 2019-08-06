В банке "Северный кредит" действовала преступная группа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-06T12:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В лопнувшем банке действовала организованная преступная группа. Эту версию сегодня обнародовали правоохранительные органы. Все подозреваемые - их пять человек, - занимали руководящие посты в структуре финансового учреждения.

Они от имени банка заключали кредитные договора, по которым деньги выводились, но возращать кредиты никто не собирался. По мнению правоохранительных органов, главой ОПГ стал вице-президент и акционер «Северного кредита» - Пикалов Е.А.. Именно он создал преступное сообщество, главной целью которого был вывод средств на сторонние счета и последующее банкротство банка.

Вологодская областная прокуратура сообщила, что возбуждено новое уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Как рассказывала "Комсомолка", банк был лишен лицензии, из него пропали около трёх миллиардов рублей. Вологдане столкнулись со сложностями при получения своих денежных средств: сначала ограничили суммы выдачи, затем прекратили выдавать вовсе...

Запомним, в банк настойчиво приглашались бюджетники, пенсионеры и студенты. Банк считался "правительственным" - часть акций финансового учреждения принадлежала правительству Вологодский области.

ИСТОЧНИК KP.RU