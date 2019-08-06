197 абитуриентов поступили в медвузы по целевым направлениям
В 9 медвузов страны поступили 197 абитуриентов с целевым направлением от Вологодской области.
Больше всего абитуриентов-целевиков поступили в Ярославский медицинский университет — 82 человека.
В Северный институт Архангельска — 49. Также вологодские абитуриенты зачислены в вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.
Студенты будут получать выплаты из областного бюджета, их обеспечат местом для практики, а затем для будущей работы.
Целевые направления должны спасти регион от кадрового коллапса.
Так, в 2012 году не хватало более 700 врачей, спустя 6 лет 470 человек.
Как сообщают в департаменте, около 95 процентов целевиков воозвращаются для работы в регион. Всего на обучении находятся около 1000 вологодских студентов, получивших направления.
ИСТОЧНИК KP.RU