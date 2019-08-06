2019-08-06T12:12:13+03:00
Общество

197 абитуриентов поступили в медвузы по целевым направлениям

В области не хватает 470 врачей
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 9 медвузов страны поступили 197 абитуриентов с целевым направлением от Вологодской области.

Больше всего абитуриентов-целевиков поступили в Ярославский медицинский университет — 82 человека.

В Северный институт Архангельска — 49. Также вологодские абитуриенты зачислены в вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.

Студенты будут получать выплаты из областного бюджета, их обеспечат местом для практики, а затем для будущей работы.

Целевые направления должны спасти регион от кадрового коллапса.

Так, в 2012 году не хватало более 700 врачей, спустя 6 лет 470 человек.

Как сообщают в департаменте, около 95 процентов целевиков воозвращаются для работы в регион. Всего на обучении находятся около 1000 вологодских студентов, получивших направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина зарезал собутыльника и спрятал его под досками в Никольске
Четвертый детский сад введен в эксплуатацию в Вологде за последние два месяца
В Вологодской области мошенники требуют заменить электросчетчики
Череповчанина судили за финансирование терроризма
Молодой водитель съел водительские права
В банке "Северный кредит" действовала преступная группа
Петербуржцы погибли в ДТП от удара о дерево
Вологжанин ушел за грибами и умер от переохлаждения
Следователи выявили нового фигуранта в деле о коррупции в череповецком лесничестве
На трассе М8 освятили смертельные участки
Под руководством вологжанина погибли двое пьяных рабочих
82-летнюю пенсионерку-нарушительницу в Череповце задавил трамвай
В вологодской деревне нашли мумию в гараже
В Вологодской области начали ремонт трассы Сокол - Вожега
В Череповце мужчина представился полицейским и ограбил школьников
ГИБДД ищет очевидцев: под Вологдой КамАЗ перевернул Опель
В Вологодской области тушат фанерный комбинат
В Череповце детский сад оштрафовали за разведение крыс
В Вологде продавалось поддельное автомобильное масло
20-летняя вологжанка пойдет под суд за организацию казино
20-летняя вологжанка пойдет под суд за организацию казино
Прокуратура занялась несвоевременным подключением горячей воды в Вологде
Трое юных вологжан погибло при столкновении с КамАЗом
В Череповце судили мужчину, выкинувшего кондуктора из автобуса
В Вологде женщину со страшным диагнозом лишили пенсии
Вологодские нарушители ПДД заплатили 811 миллионов рублей штрафов
На пост вологодского губернатора покушаются пять человек