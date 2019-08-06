2019-08-06T11:20:57+03:00
Происшествия

Петербуржцы погибли в ДТП от удара о дерево

80-летний водитель не справился с управлением
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Мужчина и женщина погибли в аварии в Вологодской области 5 августа. В машине было четыре человека, двое из них приехали из Санкт-Петербурга.

ДТП случилось в 11 часов 55 минут на 10 километре автодороги Устюжна-Модно. По всей видимости, водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не справился суправлением: машина выехала на встречку, затем в кювет, а там врезалась в дерево.

Как сообщили в отделении полиции по Устюженскому району Вологодской области, за рулем машины находился 80-летний местный житель.

Он получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован в Устюженскую больницу. Там же оказалась и 81-летняя жительница Череповца. Она находилась на переднем сиденье и отделалась ушибами.

А вот пассажиры, ехавшие сзади, жители Петербурга - мужчина 1939 и женщина 1950 годов рождения, погибли на месте.

Все люди в машине были пристегнуты ремнями безопасности. Кстати, как видно на фото, удар о дерево пришелся на переднюю часть автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина зарезал собутыльника и спрятал его под досками в Никольске
Четвертый детский сад введен в эксплуатацию в Вологде за последние два месяца
В Вологодской области мошенники требуют заменить электросчетчики
Череповчанина судили за финансирование терроризма
Молодой водитель съел водительские права
В банке "Северный кредит" действовала преступная группа
197 абитуриентов поступили в медвузы по целевым направлениям
Вологжанин ушел за грибами и умер от переохлаждения
Следователи выявили нового фигуранта в деле о коррупции в череповецком лесничестве
На трассе М8 освятили смертельные участки
Под руководством вологжанина погибли двое пьяных рабочих
82-летнюю пенсионерку-нарушительницу в Череповце задавил трамвай
В вологодской деревне нашли мумию в гараже
В Вологодской области начали ремонт трассы Сокол - Вожега
В Череповце мужчина представился полицейским и ограбил школьников
ГИБДД ищет очевидцев: под Вологдой КамАЗ перевернул Опель
В Вологодской области тушат фанерный комбинат
В Череповце детский сад оштрафовали за разведение крыс
В Вологде продавалось поддельное автомобильное масло
20-летняя вологжанка пойдет под суд за организацию казино
20-летняя вологжанка пойдет под суд за организацию казино
Прокуратура занялась несвоевременным подключением горячей воды в Вологде
Трое юных вологжан погибло при столкновении с КамАЗом
В Череповце судили мужчину, выкинувшего кондуктора из автобуса
В Вологде женщину со страшным диагнозом лишили пенсии
Вологодские нарушители ПДД заплатили 811 миллионов рублей штрафов
На пост вологодского губернатора покушаются пять человек