Петербуржцы погибли в ДТП от удара о дерево

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-06T11:20:57+03:00

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Мужчина и женщина погибли в аварии в Вологодской области 5 августа. В машине было четыре человека, двое из них приехали из Санкт-Петербурга.

ДТП случилось в 11 часов 55 минут на 10 километре автодороги Устюжна-Модно. По всей видимости, водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не справился суправлением: машина выехала на встречку, затем в кювет, а там врезалась в дерево.

Как сообщили в отделении полиции по Устюженскому району Вологодской области, за рулем машины находился 80-летний местный житель.

Он получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован в Устюженскую больницу. Там же оказалась и 81-летняя жительница Череповца. Она находилась на переднем сиденье и отделалась ушибами.

А вот пассажиры, ехавшие сзади, жители Петербурга - мужчина 1939 и женщина 1950 годов рождения, погибли на месте.

Все люди в машине были пристегнуты ремнями безопасности. Кстати, как видно на фото, удар о дерево пришелся на переднюю часть автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU