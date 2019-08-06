Вологжанин ушел за грибами и умер от переохлаждения

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-06T11:08:08+03:00

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Труп 53-летнего мужчины нашли в Великоустюгском районе. Вологжанин отправился за грибами в лес и не вернулся.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Тело обнаружено 2 августа в лесу у деревни Морозовица. При нем была корзина для грибов. Как сообщает следствие, он пропал еще 27 июля. Главная версия произошедшего - смерть от общего переохлаждения, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU