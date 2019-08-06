Вологжанин ушел за грибами и умер от переохлаждения
ЧП случилось в Великоустюгском районе
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Труп 53-летнего мужчины нашли в Великоустюгском районе. Вологжанин отправился за грибами в лес и не вернулся.
Сейчас проводится доследственная проверка.
Тело обнаружено 2 августа в лесу у деревни Морозовица. При нем была корзина для грибов. Как сообщает следствие, он пропал еще 27 июля. Главная версия произошедшего - смерть от общего переохлаждения, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU