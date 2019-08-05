Следователи выявили нового фигуранта в деле о коррупции в череповецком лесничестве

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-05T16:39:30+03:00

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Ведется расследование дела о коррупции в череповецком лесничестве.

Появилась информация - следственный комитет установил одного из взяткодателей.

Напомним, ранее за получение взяток задержали двух лесничих.

В процессе расследования следователи выяснили, что в марте 2019 года 28-летний череповчанин передал одному из лесничих, ныне фигуранту уголовного дела, взятку - 20 тысяч рублей.

Эти средства лесничие получали за организацию внеочередного подписания договоров купли-продажи лесных насаждений.

Одновременно лесничие охотно оказывали незаконную помощь в организации перепродажи древесины. В дело вовлечны и контролеры - они просто закрывали глаза на беззаконие: отчуждение лесных насаждений происходило с нарушениями, сообщает региональное управление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU