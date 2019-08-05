Следователи выявили нового фигуранта в деле о коррупции в череповецком лесничестве
Ведется расследование дела о коррупции в череповецком лесничестве.
Появилась информация - следственный комитет установил одного из взяткодателей.
Напомним, ранее за получение взяток задержали двух лесничих.
В процессе расследования следователи выяснили, что в марте 2019 года 28-летний череповчанин передал одному из лесничих, ныне фигуранту уголовного дела, взятку - 20 тысяч рублей.
Эти средства лесничие получали за организацию внеочередного подписания договоров купли-продажи лесных насаждений.
Одновременно лесничие охотно оказывали незаконную помощь в организации перепродажи древесины. В дело вовлечны и контролеры - они просто закрывали глаза на беззаконие: отчуждение лесных насаждений происходило с нарушениями, сообщает региональное управление СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU