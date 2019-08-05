На трассе М8 освятили смертельные участки
В Кирилловском районе освятили часть трассы Москва-Архангельск
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Для обряда освящения полицейские перекрыли часть трассы М8 Москва — Архангельск. Особо опасные участки, где чаще всего происходят ДТП со смертельным исходом освятил благочинный Кирилловского округа протоиерей Владимир Колосов по просьбе сотрудников ГИБДД. Не смотря на знаки и разметку, в некоторых местах продолжают происходить ДТП. «За помощью к Богу дорожные полицейские обратились неспроста: все земные методы уже испробованы», — пишут на сайте Вологодской митрополии. Остается вопрос,испробовали ли методы современных урбанистов?
ИСТОЧНИК KP.RU