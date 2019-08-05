2019-08-05T13:42:51+03:00
Общество

На трассе М8 освятили смертельные участки

В Кирилловском районе освятили часть трассы Москва-Архангельск
Евдокия САХАРОВА
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Для обряда освящения полицейские перекрыли часть трассы М8 МоскваАрхангельск. Особо опасные участки, где чаще всего происходят ДТП со смертельным исходом освятил благочинный Кирилловского округа протоиерей Владимир Колосов по просьбе сотрудников ГИБДД. Не смотря на знаки и разметку, в некоторых местах продолжают происходить ДТП. «За помощью к Богу дорожные полицейские обратились неспроста: все земные методы уже испробованы», — пишут на сайте Вологодской митрополии. Остается вопрос,испробовали ли методы современных урбанистов?

ИСТОЧНИК KP.RU

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