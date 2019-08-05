2019-08-05T13:33:15+03:00
Происшествия

Под руководством вологжанина погибли двое пьяных рабочих

Руководителя демонтажа бывшей мебельной фабрики осудили за причинение смерти по неосторожности
Евдокия САХАРОВА
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Жителя Шекснинского района осудили за причинение смерти по неосторожности. В декабре 2018 года он руководил демонтажем здания бывшей мебельной фабрики "Прогресс", пригласил знакомых подработать неофициально. Техника безопасности не соблюдалась. Однажды мужчины пришли в сильном алкогольном опьянении - руководитель попросил их закончить работу, но не проследил, чтобы они ушли. В итоге произошел обвал, рабочие погибли.

Суд назначил подсудимому штраф в 50 000 рублей плюс он оплатил родственникам моральный вред и расходы на похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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