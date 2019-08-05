Под руководством вологжанина погибли двое пьяных рабочих
Руководителя демонтажа бывшей мебельной фабрики осудили за причинение смерти по неосторожности
Изменить размер текста:
Жителя Шекснинского района осудили за причинение смерти по неосторожности. В декабре 2018 года он руководил демонтажем здания бывшей мебельной фабрики "Прогресс", пригласил знакомых подработать неофициально. Техника безопасности не соблюдалась. Однажды мужчины пришли в сильном алкогольном опьянении - руководитель попросил их закончить работу, но не проследил, чтобы они ушли. В итоге произошел обвал, рабочие погибли.
Суд назначил подсудимому штраф в 50 000 рублей плюс он оплатил родственникам моральный вред и расходы на похороны.
ИСТОЧНИК KP.RU