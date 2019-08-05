2019-08-05T12:21:50+03:00
Происшествия

В вологодской деревне нашли мумию в гараже

Следователи ломают голову- что случилось
Иван Чухнин
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2 августа в одной из деревень Вожегодского района нашли мумию.

Его нашел местный житель - по просьбе хозяина гаража он пошел его закрыть и обнаружил внутри мумифицированные останки женщины.

О находке он сообщил в полицию.

Была установлена личность погибшей.

Ею оказалась жительница деревни, 1964 года рождения, которая пропала еще в апреле после употребления спиртных напитков.

Следователям необходимо устанавить все обстоятельства смерти женщины. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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