В вологодской деревне нашли мумию в гараже
Следователи ломают голову- что случилось
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2 августа в одной из деревень Вожегодского района нашли мумию.
Его нашел местный житель - по просьбе хозяина гаража он пошел его закрыть и обнаружил внутри мумифицированные останки женщины.
О находке он сообщил в полицию.
Была установлена личность погибшей.
Ею оказалась жительница деревни, 1964 года рождения, которая пропала еще в апреле после употребления спиртных напитков.
Следователям необходимо устанавить все обстоятельства смерти женщины. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU