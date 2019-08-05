В Череповце мужчина представился полицейским и ограбил школьников

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-05T11:43:21+03:00

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В Череповце мужчина, представившись сотрудником полиции, остановил двух подростков в подъезде многоэтажного дома и попросил у ребят мобильные телефоны. Как он пояснил, необходимо проверить - не украдена ли техника.

Дети не заметили, что он был пьян и ничего не заподозрили.

Один из них отдал мужчине свой смартфон.

Мужчина забрал его себе и скрылся. Как оказалось, это аферист.

Полиция вычислила грабителя - это 39-летний житель Череповца. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Оказалось, такими делами он занимался и ранее.

В итоге афериста приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU