В Череповце мужчина представился полицейским и ограбил школьников
В Череповце мужчина, представившись сотрудником полиции, остановил двух подростков в подъезде многоэтажного дома и попросил у ребят мобильные телефоны. Как он пояснил, необходимо проверить - не украдена ли техника.
Дети не заметили, что он был пьян и ничего не заподозрили.
Один из них отдал мужчине свой смартфон.
Мужчина забрал его себе и скрылся. Как оказалось, это аферист.
Полиция вычислила грабителя - это 39-летний житель Череповца. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Оказалось, такими делами он занимался и ранее.
В итоге афериста приговорили к 4 годам колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU