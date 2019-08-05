ГИБДД ищет очевидцев: под Вологдой КамАЗ перевернул Опель

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-05T11:09:51+03:00

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На трассе М-8 4 августа в 13:20 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Полиция ищет свидетелей произошедшего.

По сообщению регионального Управления МВД, на 474 километре автодороги «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» столкнулись два автомобиля.

КамАЗ под управлением 53-летнего мужчины по неустановленной причине врезался в легковушку «Опель Корса» под управлением 52-летней женщины.

От сильного удара легковушка перевернулась, травмирована пассажирка «Опеля».

Сотрудники ГИБДД по Вологодскому району просят всех, кто был очевидцем ДТП или же водителей, чьи регистраторы запечатлели момент ДТП, обратиться по телефону: 8 (8172) 763901 – дежурная часть или же 02.

ИСТОЧНИК KP.RU