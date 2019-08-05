2019-08-05T10:25:08+03:00
Происшествия

В Вологодской области тушат фанерный комбинат

ЧП произошло в Кадуе
Иван Чухнин
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Горело огромное здание цеха.Горело огромное здание цеха.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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5 августа в 6 утра пожарные Кадуя были подняты по тревоге: горел фанерный комбинат.

Как сообщили дежурному МЧС, горит цех сортировки Кадуйского фанерного комбината по адресу улица Западная, д. 4А.

В это время на ночной смене цеха трудилось 65 человек. Все они, увидев дым, срочно эвакуировались.

Огромное здание горело - площадь пожара составила 3250 квадратных метров.

На место выехали 9 единиц техники.

Причины ЧП устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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