2019-08-04T14:06:14+03:00
Происшествия

В Череповце детский сад оштрафовали за разведение крыс

Понесла ответственность и заведующая учреждением
Иван Чухнин
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"Комсомолка" сообщала, как в одном из детских садов Череповца в окне застряла крыса. Чтобы высвободить ее вызывали спасателей.

В результате в учреждении была проведена проверка прокуратурой Череповца с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Установлено, что на момент проверки в детском саду №77 контейнер с мусором был переполнен пищевыми отходами и коробками. Крышка бака не закрывалась.

Кроме того, в детском саду не проводились мероприятия, исключающие проникновение в здание грызунов.

Как сообщает прокуратура, в местах выхода вентиляционных отверстий не была установлена сетка в комнате приема пищи персонала, не проведены мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин ) в фундаменте здания и герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях в подвальном помещении, труб канализации.

Вопреки требованиям законодательства в учреждении при обнаружении грызуна в течение суток не были организованы мероприятия по их уничтожению.

В результате заведующую сада и само учреждение оштрафовали. Женщина должна заплатить 3 тысячи рублей, детский сад - 30 тысяч, сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU

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