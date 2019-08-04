Прокуратура занялась несвоевременным подключением горячей воды в Вологде

4 Авг. 11:33 2019-08-04T11:33:47+03:00

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В Вологде массово было нарушено жилищное законодательство. Установлено, что постановлением Администрации г. Вологды был определен срок проведения ремонтных работ по центральному району г. Вологды с 01 по 31 июля 2019 года.

Однако Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 1 августа 2019 не подключила магистральные тепловые сети в полном объеме. В результате горячую воду своевременно не получили жители 158 многоквартирных жилых домов, 8 медицинских учреждений, 26 учебных заведений, 5 детских садов и 2 здания детского дома.

Проверку провела прокуратура города.

В адрес руководителя Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 02.08.2019 внесено представление об устранении выявленных нарушений. Исполнение его находится на контроле городской прокуратуры.

Кроме того, материалы проверки направлены в государственную жилищную инспекцию Вологодской области для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

ИСТОЧНИК KP.RU