Трое юных вологжан погибло при столкновении с КамАЗом
Движение на трассе А-114 «Вологда-Тихвин" - трассе «Кола»» восстановлено. Она была перекрыта из-за ужасной аварии, в которой погибли трое молодых вологжан.
ЧП случилось ранним утром - 3-го августа водитель Шкоды выехал на встречку, где двигался КамАЗ. На фотографии видно, как легковушка полностью ушла под грузовик. Никто не смог бы в ней выжить. Как сообщают коллеги из- Санкт-Петербурга, у иномарки были вологодские номера, за рулем находился молодой человек 1992 года рождения. Пассажиры – девушка и молодой человек 2000 года рождения погибли на мест.
На некоторое время автомобили пускали в обход.
Сейчас по сообщению ФКУ "Управления федеральных автомобильных дорог Северо-Запад» движение полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU