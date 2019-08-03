Трое юных вологжан погибло при столкновении с КамАЗом

3 Авг. 19:13 2019-08-03T19:19:37+03:00

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Движение на трассе А-114 «Вологда-Тихвин" - трассе «Кола»» восстановлено. Она была перекрыта из-за ужасной аварии, в которой погибли трое молодых вологжан.

ЧП случилось ранним утром - 3-го августа водитель Шкоды выехал на встречку, где двигался КамАЗ. На фотографии видно, как легковушка полностью ушла под грузовик. Никто не смог бы в ней выжить. Как сообщают коллеги из- Санкт-Петербурга, у иномарки были вологодские номера, за рулем находился молодой человек 1992 года рождения. Пассажиры – девушка и молодой человек 2000 года рождения погибли на мест.

На некоторое время автомобили пускали в обход.

Сейчас по сообщению ФКУ "Управления федеральных автомобильных дорог Северо-Запад» движение полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU