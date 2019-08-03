2019-08-03T11:35:57+03:00
Происшествия

В Череповце судили мужчину, выкинувшего кондуктора из автобуса

Он признал вину частично
Иван Чухнин
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В Череповце завершилось рассмотрение громкого головного дела - 37-летний Марка Антонович избил кондуктора автобуса Светлану Коноваловой прямо на рабочем месте. Циничное преступление попало на камеру видеорегистрации.

О ходе суда сообщает официальный сайт Череповца.

- По моему мнению, подсудимый нискько не раскаялся. В судебном заседании он вел себя достаточно дерзко. С учетом этого прокуратура пришла к выводу, что исправление подсудимого возможно только в местах лишения свободы. Мое предложение — направить Антоновича на два года в исправительную колонию общего режима, — сказала Елена Дмитриева, старший помощник прокурора Череповца.

В суде Антонович выплатил кондуктору 2000 рублей.

По мнению представителя прокуратуры, он сделал это унизительным для потерпевшей образом. Женщина, подвергшаяся нападению хулигана на рабочем месте заявляла иск: 100 тысяч — компенсация морального вреда, 3500 — стоимость лечения и 6000 — потеря в зарплате.

Мужчина компенсировал лишь 2000 рублей.

Однако манера передачи денег не была принята во внимание при вынесении решения.

Суду он представил информацию о смягчающих обстоятельствах.

Вину он признал, хотя и частично, возместил материальный ущерб, хоть и частично.

У него на иждивении малолетний ребенок. На глазах, которого, кстати, он и избил кондуктора.

Подсудимый принес справку о наличии у него заболеваний.

В качестве смягчающих обстоятельств он предоставил знаки отличия на службе и документов об участии в боевых действиях.

В результате за хамское преступление ему вынесен приговор — два года условно и обязанность выплатить кондуктору 56, 6 тысячи рублей.

По словам кондуктора Светланы Коноваловой, ее обидчик заслуживает более строгого наказания. У обеих сторон есть десять суток на подачу апелляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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