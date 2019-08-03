В Вологде женщину со страшным диагнозом лишили пенсии

3 Авг. 10:43 2019-08-03T10:44:03+03:00

Она будет бороться за свои права через суд

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Жительница Вологды Лидия Гусейнова осталась без пенсии.

Ей был поставлен страшный диагноз, однако с нее сняли инвалидность, лишив возможности пользоваться льготами и получать пенсию.

Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Лента.ру».

Она рассказала в соцсетях, что в 2017 году ей была назначена инвалидность третий группы на срок один год. По ее мнению - с таким диагнозом обязаны были предоставить вторую группу, причем бессрочно.

Через год инвалидность продлили, а в 2019 году инвалидность сняли.

У Лидии Гусейновой - склеродермия. Однако 23 июля 2019 года медико-социальная экспертиза определила, что женщине не положена инвалидность.

За защитой прав Гусейновой обратилась в прокуратуру и намерена судиться.

ИСТОЧНИК KP.RU