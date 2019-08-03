Вологодские нарушители ПДД заплатили 811 миллионов рублей штрафов
Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» опубликовали сумму штрафов за нарушение ПДД.
В 2018 году в бюджет Вологодской области поступило 811 миллионов 34,5 тысячи рублей. Это чуть меньше, чем в 2017 году. Годом ранее сумма составила 824,5 миллиона рублей. Если поделить сумму на количество населения, то на каждого жителя, включая младенцев, придется около 800 рублей.
В то же время в стране сумма штрафов выросла на 3% и составила почти 71,5 миллиарда рублей.
Лидерами по абсолютным значениям доходов от этих штрафов стали Москва (почти 15 миллиардов рублей), Московская область (5,4 миллиарда) и республика Татарстан (3 миллиарда рублей).
Все меньше заплатили автомобилисты в Чукотский автономный округ - менее 9 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU