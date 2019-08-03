Вологодские нарушители ПДД заплатили 811 миллионов рублей штрафов

3 Авг. 10:27 2019-08-03T10:27:17+03:00

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Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» опубликовали сумму штрафов за нарушение ПДД.

В 2018 году в бюджет Вологодской области поступило 811 миллионов 34,5 тысячи рублей. Это чуть меньше, чем в 2017 году. Годом ранее сумма составила 824,5 миллиона рублей. Если поделить сумму на количество населения, то на каждого жителя, включая младенцев, придется около 800 рублей.

В то же время в стране сумма штрафов выросла на 3% и составила почти 71,5 миллиарда рублей.

Лидерами по абсолютным значениям доходов от этих штрафов стали Москва (почти 15 миллиардов рублей), Московская область (5,4 миллиарда) и республика Татарстан (3 миллиарда рублей).

Все меньше заплатили автомобилисты в Чукотский автономный округ - менее 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU