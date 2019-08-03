На пост вологодского губернатора покушаются пять человек
Второго августа в Вологодской области закончилась регистрация кандидатов на пост губернатора.
На брифинге председатель региональной избирательной комиссии Денис Зайцев сообщил, что трое из восьми заявленных кандидатов не были зарегистрированы.
— Право участия в выборах получили: Олег Кувшинников (ЕР), Вадим Петриенко (Народный Альянс), Алексей Рылеев («Родина»), Маргарита Савоськина (СР) и Ольга Ширикова (ЛДПР). Один из кандидатов — Вадим Тюрин (Партия ветеранов России) — не предоставил в комиссию документов. Подписные листы еще двоих кандидатов — Ольги Анищенко (КПСС) и Александра Морозова (КПРФ) — были признаны недействительными из-за недостоверных подписей.
Как пояснил председатель комиссии, недостоверными подписи считаются при несовпадении паспортных данных, неверно указанных должностях подписавшихся депутатов, либо при других аналогичных ошибках.
В избиркоме рассказали, что Александр Морозов представил только 145 подписей, при этом из 39 необходимых по закону подписей депутатов и глав муниципалитетов и городских округов в комиссию коммунист представил только 32.
6 августа кандидатам в губернаторы предстоит пройти жеребьевку, где будут распределены бесплатное для участников выборов эфирное время на ТВ и печатные площади в областной газете «Красный север». С 10 числа начнется официальный период агитации в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU