2019-08-02T15:24:54+03:00
Звезды

В Кириллове ожидается набег викингов

V межрегиональный исторический фестиваль "Сугорье" пройдет 10-11 августа на берегу Сиверского озера
Евдокия САХАРОВА
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Межрегиональный фестиваль «Сугорье» ожидают любители истории. На берегу Сиверского озера в Кириллове пройдет набег викингов на древнерусское поселение, выступления фолк-групп, мастер-классы, инсценировки, состязания военных клубов, демонстрация исторических костюмов.

Ожидаются участники военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Мурома, Рыбинска, Ельца, Вологды, Череповца и другие.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте культуры в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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