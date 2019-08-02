В Кириллове ожидается набег викингов
V межрегиональный исторический фестиваль "Сугорье" пройдет 10-11 августа на берегу Сиверского озера
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Межрегиональный фестиваль «Сугорье» ожидают любители истории. На берегу Сиверского озера в Кириллове пройдет набег викингов на древнерусское поселение, выступления фолк-групп, мастер-классы, инсценировки, состязания военных клубов, демонстрация исторических костюмов.
Ожидаются участники военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Мурома, Рыбинска, Ельца, Вологды, Череповца и другие.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте культуры в Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU