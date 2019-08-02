Холодное вологодское лето сказалось на пчелах и мёде

2 Авг. 15:18 2019-08-02T15:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Пчеловод Виктор Картавый рассказал cherinfo о прошедшем сезоне. Пчелы плохо перенесли перемены погоды, а в холод и дождь они летать не могут вообще, лето в Вологодской области было неблагоприятным для насекомых-собирателей. Урожай может быть в половину меньший, чем в прошлый год. Последние 4 года на погоду в Вологодской области вообще не везет. Самые удачные были 2006 и 2014 года: с одной семьи пчел можно было собрать до 90 кг меда. Май этого года был неплохим по урожайности.

Многие пчелы могут погибнуть зимой, т.к летом из-за плохой погоды не успеют как следует подготовиться к спячке. По словам пчеловода, самая благоприятная погода для этих насекомых - это солнце и 20-28 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU