Сегодня центр Вологды получит горячую воду
Центральный микрорайон областной столицы, относящийся к Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» сегодня снабдят горячей водой
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С 1 июля произошло отключение воды на многих улицах Вологды из-за плановых работ. Власти обещали восстановить подачу к 1 августа, однако произошло несколько прорывов на теплосетях, ремонт затянулся еще на сутки. В Лосте и на некоторых центральных улицах водоснабжение восстановили еще вчера. Центральный микрорайон, относящийся к Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» снабдят горячей водой сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU