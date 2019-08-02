Сегодня центр Вологды получит горячую воду

2 Авг. 13:23 2019-08-02T13:23:56+03:00

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С 1 июля произошло отключение воды на многих улицах Вологды из-за плановых работ. Власти обещали восстановить подачу к 1 августа, однако произошло несколько прорывов на теплосетях, ремонт затянулся еще на сутки. В Лосте и на некоторых центральных улицах водоснабжение восстановили еще вчера. Центральный микрорайон, относящийся к Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» снабдят горячей водой сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU