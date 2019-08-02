Пьяный череповчанин задавил свою 2-месячную дочь своим телом
29-летнего череповчанина осудили за причинение смерти по неосторожности
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31 марта 2019 года муж с женой пили водку в собственной квартире. После этого мужчина не п посмотрев улегся на кровать. Там лежала его двухмесячная дочь. Супруга опомнилась около 3 утра - криками разбудила любовника и они вызвали скорую.
Из-под тела череповчанина женщина вытащила уже мертвого младенца, тот задавил ее своим весом. Подсудимый признал свою вину и раскаялся, ему ограничили свободу на год в качестве наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU