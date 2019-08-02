Вологодского педофила будут судить снова

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-02T12:02:04+03:00

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Следователи Вологды обнаружили новые эпизоды преступлений, которые совершил осужденный 21-летний Вологодский педофил.

Мужчина в соцсетях общался с 12, 14 и 15-летними девочками, слал свои интимные фото и склонял к взаимности. За это его приговорили к 2 годам лишения. Позже выяснились новые эпизоды: с мобильного он рассылал свое порно СЕМИ потерпевшим детям в возрасте от 12 до 16 лет, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело за развратные действия, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов снова направлено в суд

ИСТОЧНИК KP.RU