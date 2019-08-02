Вологодский особняк 19 века участвует в общероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-02T11:49:26+03:00

В конкурсе АРХИWOOD купеческий особняк соревнуется с часовней из костромской области, открыто народное голосование

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Зеленое здание на Чернышевского, 55 в Вологде отметили в всероссийском международном конкурсе АРХИWOOD в номинации реставрация - оно вошло в лонг-лист, открыто голосование. Дом купца Извощикова построен в 19 веке, является памятником архитектуры регионального значения, отреставрирован силами компании «Вологодские реставраторы» за два года. Владеет зданием вологодский инвестор Герман Якимов. Конкуренцию зданию в соревновании составляет лишь часовня Авраама Городецкого 1901 года.

Итоги стоит ждать к концу сентября. Победителей напечатают в спецкаталоге Московского биеннале архитектуры. Профессиональное жюри вынесет свое решение, отдельно наградят и по результатам народного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU