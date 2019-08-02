Череповчане ищут мужчину, который избил школьника

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-02T11:22:23+03:00

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6 июня в городе Череповце произошел инцидент с избиением подростка. Около девяти вечера на улице Олимпийской группа детей шла по двору, подошел агрессивный мужчина и ударил одного из них - 17-летнего юношу. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Побои", он объявлен в розыск.

Полиция Череповца просит имеющих какую-либо информацию о подозреваемом сообщить разыскивающим по номеру 8 (900) 541-07-13 либо в дежурную часть: 8 (8202) 67-14-01, 8 (8202) 67-14-45.

ИСТОЧНИК KP.RU