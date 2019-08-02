2019-08-02T11:22:23+03:00
Происшествия

Череповчане ищут мужчину, который избил школьника

Удалось получить фото подозреваемого с городской камеры видеонаблюдения
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
ПодозреваемыйПодозреваемыйФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

6 июня в городе Череповце произошел инцидент с избиением подростка. Около девяти вечера на улице Олимпийской группа детей шла по двору, подошел агрессивный мужчина и ударил одного из них - 17-летнего юношу. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Побои", он объявлен в розыск.

Полиция Череповца просит имеющих какую-либо информацию о подозреваемом сообщить разыскивающим по номеру 8 (900) 541-07-13 либо в дежурную часть: 8 (8202) 67-14-01, 8 (8202) 67-14-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный череповчанин задавил свою 2-месячную дочь своим телом
Вологодского педофила будут судить снова
Вологодский особняк 19 века участвует в общероссийском конкурсе
Два года лишения и 140к компенсации назначили череповчанину, разбившему окно автобуса
Пересчитали: в Вологодской области средний размер пенсии составил 15 тысяч рублей
Вологжане получили водительские права без экзаменов
В Череповце горела учебная машина вместе с инструктором и ученицей
На родине Деда Мороза вандалы разгромили восемь мусорных площадок
Водитель КамАЗа сливал топливо и продавал его на федеральной трассе
Жители Вологодской области все чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи
Редкий случай: череповчанин не пострадал после прыжка с моста
В Вологодской области будут бороться с диабетом скандинавской ходьбой
Под Вологдой появится первый аквапарк
В Череповце ищут смешные овощи
Стало известно, когда будет построен новый мост в Череповце
В Вологодской области сгорел джентельменский набор: квадроцикл, трактор и УАЗ