2019-08-02T11:12:30+03:00
Происшествия

Два года лишения и 140к компенсации назначили череповчанину, разбившему окно автобуса

Череповецкий городской суд вынес решение по делу 38-летнего хулигана с бутылкой
Евдокия САХАРОВА
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13 марта 2019 года в Череповце произошел инцидент: 38-летний череповчанин ехал в рейсовом автобусе №31 с бутылкой спиртного - был пьян и продолжал напиваться. Когда кондуктор сделала ему замечание, он послал женщину. Водитель сумел высадить хулигана, но тот решил отомстить и бросил бутылку кагора в отъезжающий автобус - попал в стекло и разбил.

Илья Постников решил лишь частично признать свою вину в произошедшем. Он заявил, что спиртное было завернуто в пакет и никто не знал, что он выпивал, поэтому все законно. А сотрудники транспортной компании повели себя провокативно и раздули конфликт на пустом месте - таким образом незаконно выгнали его из автобуса.

Череповецкий городской суд назначил мужчине 2 года условно и 140 000 рублей компенсации за разбитое стекло и экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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