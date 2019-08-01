Пересчитали: в Вологодской области средний размер пенсии составил 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-01T17:33:18+03:00

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В Вологодской области средний размер страховой пенсии по старости в этом месяце составит 15090 рублей. Эту цифру называет региональное отделение ПФР.

Традиционно с 1 августа были увеличены размеры страховых пенсий по старости и по инвалидности пенсионерам, работавшим в прошлом году.

Заявление для этого подавать не требовалось.

Размер пенсии увеличился. Прибавка зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году, а точнее, от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При перерасчёте размера пенсии (в соответствии с нормами пенсионного законодательства) максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость одного балла в 2019 году — 87,24 рублей, то есть в денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 261 рублей 72 копеек, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Всего в регионе перерасчёт сделали 68 051 пенсионеру.

Озвучен средний размер страховой пенсии по старости. В августе 2019 год он составит 15090 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU