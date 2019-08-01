Вологжане получили водительские права без экзаменов
В Никольском районе вологжане пытались получить водительские права без экзаменов. Следователям возбуждены два уголовных дела.
Первый случай произошел в конце позапрошлого года. Старший госинспектор подделал результаты теоретического экзамена. Якобы, мужчина проходил испытание и успешно его прошел. На самом деле это был приятель инспектора , он был лишён прав на управление транспортным средством и хотел решить проблему при помощи связей в ведомстве.
Кроме того, без экзамена хотел получить права сотрудник полиции, служивший в автохозяйстве. Он предоставил в комиссию заведомо ложные документы.
Как сообщает следком, старший госинспектор уволен из правоохранительных органов. В отношении водителя сейчас проводится служебная проверка.
Кроме того, может быть уволен и сотрудник, который выдал права по подложным бумагам.
ИСТОЧНИК KP.RU