2019-08-01T16:37:57+03:00
Общество

Вологжане получили водительские права без экзаменов

Но они попались
Иван Чухнин
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В Никольском районе вологжане пытались получить водительские права без экзаменов. Следователям возбуждены два уголовных дела.

Первый случай произошел в конце позапрошлого года. Старший госинспектор подделал результаты теоретического экзамена. Якобы, мужчина проходил испытание и успешно его прошел. На самом деле это был приятель инспектора , он был лишён прав на управление транспортным средством и хотел решить проблему при помощи связей в ведомстве.

Кроме того, без экзамена хотел получить права сотрудник полиции, служивший в автохозяйстве. Он предоставил в комиссию заведомо ложные документы.

Как сообщает следком, старший госинспектор уволен из правоохранительных органов. В отношении водителя сейчас проводится служебная проверка.

Кроме того, может быть уволен и сотрудник, который выдал права по подложным бумагам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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