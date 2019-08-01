В Череповце горела учебная машина вместе с инструктором и ученицей
ЧП случилось на улице Вологодской
-
Изменить размер текста:
ЧП произошло 31 июля около 17 часов на улице Вологодской.
Прохожие услышали хлопок, а потом из-под капота учебной машины - на крыше укреплена информация об автошколе, повалил густой дым. Затем появилось оранжевое пламя.
Инструктор помог эвакуироваться из горящего авто ученику – это была женщина средних лет. Затем стал тушить авто. Однако успехов он не добился.
Кто-то вызвал пожарных. Прибывший расчёт справился с пожаром за считанные минуты.
От возгорания никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, что послужило причиной возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU