В Череповце горела учебная машина вместе с инструктором и ученицей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-01T16:24:33+03:00

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ЧП произошло 31 июля около 17 часов на улице Вологодской.

Прохожие услышали хлопок, а потом из-под капота учебной машины - на крыше укреплена информация об автошколе, повалил густой дым. Затем появилось оранжевое пламя.

Инструктор помог эвакуироваться из горящего авто ученику – это была женщина средних лет. Затем стал тушить авто. Однако успехов он не добился.

Кто-то вызвал пожарных. Прибывший расчёт справился с пожаром за считанные минуты.

От возгорания никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, что послужило причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU