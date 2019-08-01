На родине Деда Мороза вандалы разгромили восемь мусорных площадок

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-01T16:10:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великом Устюге вандалы «прошлись» по восьми мусорным площадкам и учинили погромы. Они агрессивно опрокидывали контейнеры и ломали их.

Новые евроконтенеры были закуплены за счет областного бюджета совсем недавно. Приобретались они на средства областного бюджета.

Представитель регионального оператора отказался наводить порядок, иак как такие случаи выходят за пределы его компетенции. Восстанавливать сломанные контейнеры и приводить площадки в порядок придётся великоустюгской администрации.

Как сообщает районная газета «Устюжаночка», такое ЧП произошло уже второй раз за истёкший месяц.

Поисками вандалов сейчас занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU