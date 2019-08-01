Водитель КамАЗа сливал топливо и продавал его на федеральной трассе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-01T14:51:49+03:00

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В Грязовце под суд пойдет похититель топлива с КамАЗа. Полицейские направили в суд уголовное дело по факту растраты чужого имущества.

Тревогу забило руководство одного из предприятий района. Всего было похищено 230 литров дизельного топлива. Ущерб составил свыше 11 тысяч рублей.

Как оказалось, водитель не приехал на место погрузки и внезапно покинул рабочее место, даже не заглушив двигатель КамАЗа. Нерадивого работника уволили, а при проверке путевой документации была выявлена недостача - 230 литров дизельного топлива.

Водитель 1963 г.р.признался, что в течение нескольких дней сливал оставшееся топливо со служебной автомашины.

Канистры с соляркой на личном автомобиле он вез на федеральную трассу, где топливо покупали дальнобойщики. Всего он сумел выручить 9 тысяч рублей.

Деньги он потратил, в том числе на горячительное.

Против топливного вора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU