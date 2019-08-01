Редкий случай: череповчанин не пострадал после прыжка с моста

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-01T13:21:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце мужчина упал с Ягорбского моста. При этом 39-летнему горожанину медпомощь не потребовалась. Между тем, это далеко не первый случай прыжков с моста. Обычно ЧП случается на Октябрьском мосту и почти все из них закончились гибелью.

Как сообщил порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, ЧП случилось утром 1 августа около 7:10.

Прибыв на место спасатели увидели, что прыгун уже находится на берегу, возде него находилась полиция.

— Мужчина 1980 года рождения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Из его пояснений: решил искупаться. Выплыл сам. Медицинская помощь ему не потребовалась, — пояснил Дмитрий Санакоев

ИСТОЧНИК KP.RU