Редкий случай: череповчанин не пострадал после прыжка с моста
В Череповце мужчина упал с Ягорбского моста. При этом 39-летнему горожанину медпомощь не потребовалась. Между тем, это далеко не первый случай прыжков с моста. Обычно ЧП случается на Октябрьском мосту и почти все из них закончились гибелью.
Как сообщил порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, ЧП случилось утром 1 августа около 7:10.
Прибыв на место спасатели увидели, что прыгун уже находится на берегу, возде него находилась полиция.
— Мужчина 1980 года рождения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Из его пояснений: решил искупаться. Выплыл сам. Медицинская помощь ему не потребовалась, — пояснил Дмитрий Санакоев
ИСТОЧНИК KP.RU