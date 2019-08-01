В Вологодской области будут бороться с диабетом скандинавской ходьбой

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-01T16:39:22+03:00

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В Вологодской области стартовал проект «Шаг за шагом к здоровой жизни!» Врачи-эндокринологи, врачи общей практики, заведующие отделениями и кабинетами медицинской профилактики и инструкторы по физической культуре бесплатно обучатся медицинским аспектам скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом.

Как сообщает портал Город Че, обучение проведет президент Русского клуба скандинавской ходьбы в России Виктор Палагнюк.

Занятия пройдут 1 и 2 августа 2019 года в конференц-зале Вологодского областного центра медицинской профилактики (Вологда, ул. Октябрьская, д. 40) и в Октябрьском сквере областной столицы. Это лекция и мастер-класс на свежем воздухе. Пациенты с сахарным диабетом также обучатся медицинским аспектам скандинавской ходьбы. Пилотная группа будет запущена уже в августе.

Всего в Вологодской области проживает около 38 тысяч человек с диагнозом сахарный диабет 1 и 2 типа. В последние годы распространенность заболевания существенно увеличилась. Ежегодно сахарный диабет диагностируют у 1500 - 2000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU