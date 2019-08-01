Под Вологдой появится первый аквапарк

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-01T11:54:52+03:00

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од Вологдой в Стризнево готовится к пуску аквапарк. Сейчас ведутся отделочные работы.По словам собственников, оборудование для аттракционов - европейского качества, имеет соответствующие сертификаты.

В комплексе находятся разнообразные горки и бассейн, солевая сауна, русская и турецкая бани, гидромассажное джакузи, спа-комплекс и ресторан.

По расчетам, в нем могут отдохнуть до тысячи взрослых и детей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU