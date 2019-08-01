В Череповце ищут смешные овощи
В Череповце, несмотря на аномально неблагоприятную погоду для дачников, предлагают посмеяться над овощами. Там пройдет конкурс на самый смешной овощ с огорода.
Конкурс «Выросло в огороде» на самый оригинальный овощ с проводится в рамках первого гастрономического фестиваля «Детский пикник», который пройдет в парке «Серпантин» 8 сентября.
Организаторы предлагают представить выращенные своими силами овощи, которые имеют или странный размер, оригинальный или смешной вид.
Соответственно, номинации конкурса „Самый большой овощ“ и „Самый смешной или необычный овощ“.
Конкурсное изделие необходимо оформить для показа - допускается использование декоративных элементов.
Жюри оценит овощи во время гастрономического фестиваля.
Заявку можно направить до 30 августа по электронным адресам: matrohina.ev@cherepovetscity.ru или merkushova.en@cherepovetscity.ru.
Все справки - по телефонам: 57−50−80 и 57−39−20 в рабочее время.
ИСТОЧНИК KP.RU