В Череповце ищут смешные овощи

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-01T11:40:10+03:00

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В Череповце, несмотря на аномально неблагоприятную погоду для дачников, предлагают посмеяться над овощами. Там пройдет конкурс на самый смешной овощ с огорода.

Конкурс «Выросло в огороде» на самый оригинальный овощ с проводится в рамках первого гастрономического фестиваля «Детский пикник», который пройдет в парке «Серпантин» 8 сентября.

Организаторы предлагают представить выращенные своими силами овощи, которые имеют или странный размер, оригинальный или смешной вид.

Соответственно, номинации конкурса „Самый большой овощ“ и „Самый смешной или необычный овощ“.

Конкурсное изделие необходимо оформить для показа - допускается использование декоративных элементов.

Жюри оценит овощи во время гастрономического фестиваля.

Заявку можно направить до 30 августа по электронным адресам: matrohina.ev@cherepovetscity.ru или merkushova.en@cherepovetscity.ru.

Все справки - по телефонам: 57−50−80 и 57−39−20 в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU