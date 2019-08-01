Стало известно, когда будет построен новый мост в Череповце

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-01T11:31:48+03:00

И сколько он стоит

Изменить размер текста: A A

В Череповце у подходов к Шексне забили первую сваю временного моста.

С помощью его мостостроители будут надвигать основную конструкцию нового моста.

Как сообщалось, генеральным подрядчиком выступает компания «ВАД», субподрядчиком на строительстве моста — компания «Мостострой-11», до этого работавшая на строительстве Керченского моста.

Одновременно с мостом будет строиться и южный обход города, который соединит мост с дорогой на Ярославль длиною восемь километров.

Подрядчики заявили, что работы по строительству моста будут выполнены до 15 августа 2022 года. К этому времени будут построены подходы к мосту, шесть полос Шекснинского проспекта.

Длина нового моста через Шексну составит 1130 метров, стоимость проекта с подходами — 16,5 миллиардов, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU