Стало известно, когда будет построен новый мост в Череповце
В Череповце у подходов к Шексне забили первую сваю временного моста.
С помощью его мостостроители будут надвигать основную конструкцию нового моста.
Как сообщалось, генеральным подрядчиком выступает компания «ВАД», субподрядчиком на строительстве моста — компания «Мостострой-11», до этого работавшая на строительстве Керченского моста.
Одновременно с мостом будет строиться и южный обход города, который соединит мост с дорогой на Ярославль длиною восемь километров.
Подрядчики заявили, что работы по строительству моста будут выполнены до 15 августа 2022 года. К этому времени будут построены подходы к мосту, шесть полос Шекснинского проспекта.
Длина нового моста через Шексну составит 1130 метров, стоимость проекта с подходами — 16,5 миллиардов, сообщает официальный сайт Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU