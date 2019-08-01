В Вологодской области сгорел джентельменский набор: квадроцикл, трактор и УАЗ

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-01T11:24:37+03:00

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В Бабаевском районе произошел пожар,

31 июля в полдень стало известно о возгорании в Борисово-Судском сельском поселении, в деревне Волково. Там горел 1-этажный деревянный гараж с металлической крышей. Там находилась техника: а/м УАЗ - 31514, трактор МТЗ-80, квадроцикл.

Все это принадлежит мужчине 1961 г.р., строение и техника не были не застрахованы. Общая пожара составила 120 кв. м. Гараж полностью сгорел, от квадроцикла остался только остов. Кроме того, серьезно повреждена остальная техника - УАЗ 31514, трактор МТЗ-80.

ИСТОЧНИК KP.RU