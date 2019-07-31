В Вологде рухнули в квартиру и потолок, и крыша

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-31T15:57:07+03:00

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В социальной сети появились фотографии -- в жилую комнату упал потолок. Сквозь дыру в крыше виднеется небо.

Оказалось, ЧП случилось в Вологде на улице Образцова,12, 30 июля.

Жительница дома написала: «Вчера и сегодня приезжали разные службы. Видим небо. Управляющая компания «Фрязиново» перекрыла лентой вход в комнату и натянула клеенку. Жильцы написали заявления на маневренный фонд».

Как оказалось, крыша рухнула в двухэтажном деревянном доме. Он был признан в 2018 году аварийным. Однако в нем продолжают жить 44 человека.

Обвал, якобы, произошел из-за того, что на перекрытие попадала влага из-за открытого слухового окна. В результате несущие балки прогнили и не выдержали нагрузки.

В результате обрушения никто не пострадал.

Чтобы в нем было можно дальше жить, специалисты управляющей компании расставили подпорки.

ИСТОЧНИК KP.RU