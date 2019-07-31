Вологжанин пообедал на 5 тысяч рублей и собирался сбежать

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-31T15:35:23+03:00

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В Вологде поймали халявщика - мужчина шикарно пообедал и попытался убежать, не заплатив. Инцидент произошел 30 июля около 6 часов в кафе на улице Чехова.

На место по сигналу тревожной кнопки выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как оказалось, мужчина заказал несколько блюд и алкоголь. Он поужинал, но когда принесли счет на 5253 рубля, денег у него не оказалось.

Сытым оказался местный житель 1988 года рождения. Его доставили в отделение полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего банкета, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU