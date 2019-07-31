В санатории "Каменная гора" не выплачивали зарплату 41 работнику

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-31T15:04:16+03:00

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В известном санатории "Каменная гора" в Бабаево не выплачивали зарплату сотрудникам. Долг составил космическую сумму.

Пришлось вмешаться следователям: было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Как выяснилось, исполняющий обязанности директора санатория «Каменная гора» не выплатил полностью работникам зарплату зимой и весной 2019 года.

Всего пострадало более 40 работников. Они недополучили почти 2 миллиона рублей.

После начала процессуальной проверки руководитель сразу же выдал работникам зарплату.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регимонального управление СК РФ,

ИСТОЧНИК KP.RU