2019-07-31T14:15:32+03:00
Происшествия

В Череповце "минировали" железнодорожный и автобусный вокзалы

Собака взрывчатых веществ не обнаружена
Иван Чухнин
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В Череповце произошел большой переполох: с утра 31 июля железнодорожный и автобусный вокзалы были оцеплены полицией. Из них срочно эвакуировали людей.

ЧП случилось около 7:00. На место выехали полиция, МЧС, скорая помощь, а также ОМОН, в том числе кинолог с собакой.

Как сообщает пресс-служба УМВД, дежурному позвонил аноним и сообщил о минировании вокзала. Ппри обследовании взрывоопасных предметов не обнаружено. Сейчас вокзалы работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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