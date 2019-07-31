В Череповце "минировали" железнодорожный и автобусный вокзалы
Собака взрывчатых веществ не обнаружена
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В Череповце произошел большой переполох: с утра 31 июля железнодорожный и автобусный вокзалы были оцеплены полицией. Из них срочно эвакуировали людей.
ЧП случилось около 7:00. На место выехали полиция, МЧС, скорая помощь, а также ОМОН, в том числе кинолог с собакой.
Как сообщает пресс-служба УМВД, дежурному позвонил аноним и сообщил о минировании вокзала. Ппри обследовании взрывоопасных предметов не обнаружено. Сейчас вокзалы работают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU