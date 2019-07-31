В Череповце следователи помогли получить зарплату работнице торгового центра

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-31T13:27:22+03:00

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45-летняя череповчанка смогла получить заработанное только через следователей СК России. Ее бывшему боссу назначен судебный штраф.

Руководитель торгового предприятия привлечен по ч.2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

Женщина обратилась в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области через интернет-приемную.

Следователь следственного отдела по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области пригласила женщину для выяснения обстоятельств. Оказалось, женщина в январе 2019 года уволилась из торгового предприятия из-за конфликта с работодателем, который, среди прочего, не выплачивал ей зарплату.

Полный расчет при увольнении он с ней так и не произвел, задолжав ей 62,7 тысячи рублей.

В результате и было возбуждено уголовное дело. Сразу же руководитель предприятия начал выплачивать бывшей работнице деньги. Он полностью погасил задолженность по заработной плате и оплатил проценты с суммы задолженности.

Кроме того, судом руководитель наказан судебным штрафом - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU