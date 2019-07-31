В Вологде "Мерседес" после столкновения с "Форд" вылетел с дороги в дерево

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-31T11:24:17+03:00

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"Мерседес" выкинуло на дерево после столкновения с «Форд».

ДТП произошло 29 июля, около 10 часов вечера. «Форд» двигался со стороны улицы Прядильщиков в направлении Пригородной.

При повороте налево он не уступил дорогу навстречу движущемуся «Мерседес Бенц 300». . От удара «Мерседес» выбросило с проезжей части на дерево.

Обе машины оказались разбиты.

На следующий день водитель «Мерседеса» обратился к врачам - у него сотрясение мозга. Оба водителя были трезвы и пристегнуты, сообщает городское ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU