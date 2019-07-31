В Вологде "Мерседес" после столкновения с "Форд" вылетел с дороги в дерево
У водителя - травма
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"Мерседес" выкинуло на дерево после столкновения с «Форд».
ДТП произошло 29 июля, около 10 часов вечера. «Форд» двигался со стороны улицы Прядильщиков в направлении Пригородной.
При повороте налево он не уступил дорогу навстречу движущемуся «Мерседес Бенц 300». . От удара «Мерседес» выбросило с проезжей части на дерево.
Обе машины оказались разбиты.
На следующий день водитель «Мерседеса» обратился к врачам - у него сотрясение мозга. Оба водителя были трезвы и пристегнуты, сообщает городское ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU