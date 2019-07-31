2019-07-31T10:46:22+03:00
Общество

Мошенники уводят деньги с банковских карт вологжан

За одни сутки - новые трое пострадавших
Иван Чухнин
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Сразу три заявления о мошенниках поступило в полицию Вологодской области только за одни сутки.

68-летнему вологжанину поступило сообщение о блокировке мобильного телефона. Затем он побеседовал с «оператором» сотовой связи. Мужчина сообщил о данных карточки, и с нее у него сняли 10 тысяч рублей.

Другой житель Вологды пытался купить оборудование на одном из сайтов бесплатных объявлений. Он перевел 50 тысяч рублей и не дождался ни оборудования, ни денег.

Около 30 тыс. рублей исчезли с двух карт 53-летней женщины из Череповца. Она также не смогла не довериться незнакомцу по телефону.

Сотрудники УМВД России напоминают, что не стоит сообщать номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные малознакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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