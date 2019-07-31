Мошенники уводят деньги с банковских карт вологжан
Сразу три заявления о мошенниках поступило в полицию Вологодской области только за одни сутки.
68-летнему вологжанину поступило сообщение о блокировке мобильного телефона. Затем он побеседовал с «оператором» сотовой связи. Мужчина сообщил о данных карточки, и с нее у него сняли 10 тысяч рублей.
Другой житель Вологды пытался купить оборудование на одном из сайтов бесплатных объявлений. Он перевел 50 тысяч рублей и не дождался ни оборудования, ни денег.
Около 30 тыс. рублей исчезли с двух карт 53-летней женщины из Череповца. Она также не смогла не довериться незнакомцу по телефону.
Сотрудники УМВД России напоминают, что не стоит сообщать номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные малознакомым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU