2019-07-31T10:24:02+03:00
Происшествия

В Череповце водитель стрелял в лобовое стекло подрезавшей его иномарки

Дело разбирали в суде
Иван Чухнин
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В Череповце мужчина стрелял в водителя, подрезавшего его из пистолета.

Его обвинили в хулиганстве с применением оружия (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ) и в угрозе убийства (ч.1 ст.119 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, 9 мая мужчина ехал по проспекту Победы на автомобиле «ВАЗ – 2114». В левом ряду от него следовал Audi 100 под управлением незнакомого мужчины, который подрезал череповчанина.

Обиженный мужчина вытащил из-под сидения пневматический пистолет Beretta и выстрелил в водителя иномарки, разбив переднее стекло.

В суде потерпевшие заявили, что им удалось примириться со стрелком. Тот компенсировал стоимость стекла - 10 тысяч рублей и извинился.

В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Так что уголовное дело было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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