Собутыльница украла телевизор у жителя общежития

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-30T17:31:17+03:00

Но теперь ей придется отвечать перед законом

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В полицию обратился житель Вологды. Он рассказал, что у него украли телевизор.

Вечером в общей кухне общежития, расположенном на улице Горького, была пьянка. В веселой компании хозяин телевизора собирался продолжить веселье, но денег на покупку алкоголя ни у кого не оказалось. Тогда потерпевший предложил сдать в ломбард свой телевизор. Но вскоре передумал.

Его товарищи встретили его новое решение без энтузиазма - они даже поссорились.

А вернувшись в комнату, заявитель не обнаружил телевизора стоимостью 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую - соседку по общежитию 1993 г.р.

26-летняя девушк пояснила, что пока мужчины выясняли отношения, она зашла в соседскую комнату и унесла телевизор. В скупке ей выдали 2,5 тысячи рублей.

По данному факту следователем следственного отдела ОП № 3 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU