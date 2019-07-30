Серийные воры вскрыли шесть дач в Вологодской области

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-30T17:15:25+03:00

Молодые люди разъезжали по деревням в Вытегорском районе

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В Вытегорском районе полицейские поймали серийных воров из дачных домов.

Тревогу забили дачники из поселка Титово. Там из дома и хозяйственных построек пропали предметы, содержащие цветной металл.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог с четвероногим помощником. Собака взяла след - он вел от крыльца дома к дороге, но через полкилометра пути запах оборвался. Именно здесь был обнаружен четкий отпечаток колеса автомобиля "Дэу Нексия".

Полицейские опросили местных жителей. В результате подозреваемые в совершении краж были задержаны. Это - двое жителей районного центра 1987 г.р. и 1994 г.р. Как выяснилось, они вскрыли еще 5 дачных домов на территории Андомского сельского поселения.

Следователями следственного отделения ОМВД России по Вытегорскому району было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Уголовное дело передано в Вытегорский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU